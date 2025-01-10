Davete rağmen gelmediler... Kahramanmaraş’taki afet koordinasyon toplantısına 4 CHP’li başkan da katılmadı | Video 10.01.2025 | 10:53 Bakan Murat Kurum’un 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta katıldığı il koordinasyon toplantısına davet edilmelerine rağmen 4 CHP’li belediye başkanı katılmadı. Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş’taki 4 ilçenin belediye başkanının toplantıya katılmaması tepki çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana geçen 6 ayda iki depreminde de merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı 7'nci kez ziyaret etti. Depremden sonra devam eden asrın inşa seferberliği kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kurum, önce Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerini ziyaret etti. Ardından Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehir merkezinde de esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi, valilik binasının inşaatında yetkililerden bilgi aldı.



Bakan Kurum daha sonra depremden zarar gören Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'ne katıldı. Şehrin ticaretini tekrar canlandıracak 3 noktadaki çalışmaların da hızla tamamlanacağı sözünü veren Bakan Kurum, deprem bölgesinin tamamında tüm konut ve iş yerlerinin bu yıl içinde teslim edileceğini belirtti.

DAVETE RAĞMEN GELMEDİLER

Bakan Kurum Kahramanmaraş temasları kapsamında AFAD binasında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Partili Kahramanmaraş milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların yöneticileriyle toplantı yaptı. Toplantıya davet edilen CHP'li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdani, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz katılmadı. Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının, konut ve iş yerlerinin inşa durumunun yanı sıra şehrin yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıya depremde ağır yıkımlar yaşanan 4 ilçenin de belediye başkanlarının yerine başkan yardımcıları veya birim müdürleri katıldı.