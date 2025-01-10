SABAH yazdı tepkiler üzerine CHP’li belediye geri adım attı! Datça’da mezarlık satışı durduruldu

Muğla'da Datça Belediyesi'nin mülkiyetinde olan Karaköy Mahallesi'nde 1261 numaralı bin 44,69 metrekarelik tarla vasfındaki arazi, köy sakinleri tarafından yaklaşık 100 yıldır mezarlık olarak kullanılıyordu. Köylüler, burayı en son 1995 yılına kadar mezarlık olarak kullanıyordu. Yöre halkının yakınlarının mezarlarının bulunduğu arazi, Datça Belediyesi'nin plansızlığı nedeniyle borca girince bilinçsizce ipotek edildi.
MEZARLIK 2 MİLYON'A SATILMIŞTI
Karaköy Mahallesinde yaşayan MHP'li Datça Belediyesi Meclis Üyesi Emrah Kara, büyük skandalı Meclis gündemine taşıdı. Söz konusu arazi, belediyenin borcundan dolayı mahkemelik olduğu şirkete tazminat ödememek adına burayı ipotek olarak vermesi nedeniyle 2 milyon 60 bin TL'ye satıldı. Söz konusu arazinin değerinin 3 milyon TL olduğu tahmin edildi.
ATALARIMIZ BURADA YATIYOR, SATILMASINA KARŞIYIZ
Köylüler, ölülerinin gömülü olduğu bu alanın başka bir yere taşınması fikrine şiddetle karşı çıkaren mezarlıkta toplanan köylüler, "Mezarlığın satıldığından haberimiz yoktu. Satıldığını yeni öğrendik, müracaatımızı yapacağız. Biz buranın satışının iptalini istiyoruz. Bundan sonra da tekrar mezarlık olarak kamulaştırılmasını istiyoruz. Buradaki mezarda atalarımız yatıyor. Geçmişimiz var, ecdadımız var. Bunun için buranın bozulması, atalarımıza, geçmişimize saygısızlık. Onun için buranın tekrardan kamulaştırılıp, çevre düzenlemesi yapılıp, mezarlık olarak tekrardan kullanılmasını istiyoruz. Onca mezarı nereye kaldıracaklar. Her karesinde mezar var. Bütün haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
CHP'li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video
BAŞKAN ARAS'TAN ANINDA MÜDAHALE
Konuyu SABAH'ın gündeme getirmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, duruma hızla müdahale etti. Başkan Aras, ilgili şube müdürlerine söz konusu bölgeye gönderdi. Mezarlıkta inceleme yapan müdürler, muhtar ve köylüler ile görüştü.
DATÇA BELEDİYESİ'NİN TAHRİBATI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Mezarlık alanının tarihi ve kültürel önemi vurgulandı ayrıca bir skandal daha ortaya çıktı. Mezarlığın, daha önce Datça Belediyesi'nin iş makineleriyle yaptığı tahribat da gün yüzüne çıktı. Belediyenin, söz konusu alanda, çalışma yaptığı ve bu esnada mezarları tahrip ettiği belirtildi.
MEZARLIK KÖYLÜLERE TESLİM EDİLECEK
Başkan Aras'ın talimatıyla sorunun çözüleceği ve mezarlığın köylülere teslim edileceği öğrenildi. Tarihi ve kültürel değere sahip alanların korunmasına ve halkın hizmetinde olmasına son derece önem verdiklerini belirten Aras, "Bu tür kutsal alanlar bizim geçmişimiz, atalarımız. Atalarımızın hatırlarına ve mezarlıklarına sahip çıkmamız gerekiyor. Köylülerimizle görüştük, isteklerini dinledik. Bizim için halkımızın istekleri her şeyden önce gelir. Bu konuda gerekli adımları atacağız. Mezarlık halkımıza teslim edilecek. Köylülerimizi geçmişi korunacak" açıklamasını yaptı.