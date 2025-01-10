SABAH yazdı tepkiler üzerine CHP’li belediye geri adım attı! Datça’da mezarlık satışı durduruldu

ATALARIMIZ BURADA YATIYOR, SATILMASINA KARŞIYIZ

Köylüler, ölülerinin gömülü olduğu bu alanın başka bir yere taşınması fikrine şiddetle karşı çıkaren mezarlıkta toplanan köylüler, "Mezarlığın satıldığından haberimiz yoktu. Satıldığını yeni öğrendik, müracaatımızı yapacağız. Biz buranın satışının iptalini istiyoruz. Bundan sonra da tekrar mezarlık olarak kamulaştırılmasını istiyoruz. Buradaki mezarda atalarımız yatıyor. Geçmişimiz var, ecdadımız var. Bunun için buranın bozulması, atalarımıza, geçmişimize saygısızlık. Onun için buranın tekrardan kamulaştırılıp, çevre düzenlemesi yapılıp, mezarlık olarak tekrardan kullanılmasını istiyoruz. Onca mezarı nereye kaldıracaklar. Her karesinde mezar var. Bütün haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

CHP'li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video