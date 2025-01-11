İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? “İsmi bile belirlendi” denildi! İşte o iddianın aslı…

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor, yeni ilçe geliyor iddiası kısa sürede gündem oldu. İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyordu.
Yerel bir gazetenin ortaya attığı iddiaya göre; 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise iddialara göre 'Levent' olacağı bile söyleniyordu.
HABERDEKİ İDDİALAR İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ:
"Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi'nin (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahallenin, Sarıyer'den alınarak Levent'e bağlanacağı belirtildi.
GÖKTÜRK MAHALLESİ'NİN DURUMU BELİRSİZ
Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk Mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu belirtildi. Tüm işlemlerin bir sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI...
Söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı bilgisine ulaşıldı.