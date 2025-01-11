İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? “İsmi bile belirlendi” denildi! İşte o iddianın aslı…

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor, yeni ilçe geliyor iddiası kısa sürede gündem oldu. İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyordu.

Yerel bir gazetenin ortaya attığı iddiaya göre; 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise iddialara göre 'Levent' olacağı bile söyleniyordu.