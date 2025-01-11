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Giriş Tarihi: 11.1.2025 12:50 Son Güncelleme: 11.1.2025 13:11

İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? “İsmi bile belirlendi” denildi! İşte o iddianın aslı…

İstanbul'a yeni ilçe geliyor iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 20 mahallenin birleştirilmesiyle kurulacak yeni ilçeyle birlikte İstanbul'daki ilçe sayısı 39'dan 40 çıkmış olacağı iddia ediliyordu. Söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

SABAH İNTERNET
İstanbul’a yeni ilçe mi geliyor? İsmi bile belirlendi denildi! İşte o iddianın aslı…

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor, yeni ilçe geliyor iddiası kısa sürede gündem oldu. İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtiliyordu.

Yerel bir gazetenin ortaya attığı iddiaya göre; 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise iddialara göre 'Levent' olacağı bile söyleniyordu.

HABERDEKİ İDDİALAR İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ:

"Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi'nin (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahallenin, Sarıyer'den alınarak Levent'e bağlanacağı belirtildi.

HEPSİ YENİ İLÇEYE BAĞLANACAK

Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı), yeni ilçeye bağlanacağı öne sürüldü.

GÖKTÜRK MAHALLESİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk Mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu belirtildi. Tüm işlemlerin bir sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI...

Söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

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İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? “İsmi bile belirlendi” denildi! İşte o iddianın aslı…
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