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Giriş Tarihi: 12.1.2025 15:30

Bakan Ersoy, Maduro ile görüştü: Venezuela ile önemli temaslarda bulunduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karakas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

İHA
Bakan Ersoy, Maduro ile görüştü: Venezuela ile önemli temaslarda bulunduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere geldiği Karakas'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Ersoy, Devlet Başkanı Maduro ile görüştü.

"VENEZUELA'DA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNDUK"

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Sayın Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılımımız vesilesiyle Venezuela'da önemli temaslarda bulunduk. Sayın Maduro'nun kabulünde, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldı.

Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

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Bakan Ersoy, Maduro ile görüştü: Venezuela ile önemli temaslarda bulunduk
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