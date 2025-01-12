Bakan Ersoy, Maduro ile görüştü: Venezuela ile önemli temaslarda bulunduk

Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.