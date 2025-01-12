Bankamatikçi CHP’li o ismi kayıtlar yalanladı

Terörle iltisakı nedeniyle görevden alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yönetimindeki belediyede, kayyum sonrası tüm usulsüzlükler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak SABAH'ın gündeme getirdiği haberde çalışmadığı halde, 4 yıl boyunca 2 milyon TL hesabına maaş yatırıldığı ortaya çıkan CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın iddiaları yalanlaması üzerine SABAH belgelere ulaştı.Erdinç Aktaş, SABAH'ın ortaya çıkardığı skandal sonrasında sosyal medya hesabından işe gittiğini, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Aktaş'ın açıklamasının da yalan olduğu ortaya çıktı.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgide, "Erdinç AKTAŞ, kurumumuzda Esenyurt Belediyesi Personel Anonim Şirketi uhdesinde 21.12.2020- 29.03.2024 tarihleri arasında görev yapmıştır. İlgilinin Personel Takip Sistemi'nde yapılan kontrollerde belirtilen tarihler içerisinde personel kartı okutmadığı görülmektedir. Bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi.Aynı zamanda Esenyurt Belediye Meclis Üyesi ve CHP Esenyurt Gençlik Örgütü Başkanlığı yapan Aktaş'a 4 yılda 2 milyona yakın ücret yatırıldığı ancak işe gelmeden bu kazancı elde ettiği ortaya çıkmıştı.31 Mart 2024'teki yerel seçimler nedeniyle işten ayrılarak belediye meclis üyesi olan Aktaş'a, belediyede Kültür Sanat ve Eğitim Komisyonu Başkanı olarak görev verildiği anlaşıldı.Daha önce de Esenyurt Belediyesi'nde işe gelmeden maaş alanların listesi ortaya çıkmıştı.