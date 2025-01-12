Yüksek su faturaları soyguna dönüştü

CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerde her geçen gün artarak gelen su faturalarına isyan büyüyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu geride kalan 5 yılda suya yüzde 837 zam yapıldı.2019'da 4.53 TL olan su birim fiyatı Aralık 2024 itibarıyla en düşük kullanım miktarı olan olan 0-15 metreküpte KDV hariç 37.92 TL'ye, 31 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise KDV hariç 83.55 TL'ye çıktı.Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana, 5 TL olan 1 metreküp suyun fiyatı son olarak 50.92 TL'ye yükseldi.6 yılda suya yüzde 1018 zam yapıldı. Ankaralılar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) su faturalarını geç okuduğunu, Ankara'nın Türkiye'de suyun en pahalı il olduğunu ifade ediyor. İşte vatandaşların kayıtlara geçen şikayetleri:İSKİ, Kasım ve Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluğu yurtdışında olmama rağmen bana 3 bin 84 TL su faturası kesmiş! Bu ne soygun? Yok mu bu kurumları denetleyenler? İlla bizler de mi ülkeyi terk edelim? İSKİ Genel Müdürlüğü'nü hem CİMER'e hem de Tüketici Hakem Heyeti'ne şikâyet ettim. Bu halkı aptal yerine koyup soyamazlar.Faturalarda şaibe var. Bilerek fazla okuyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmem ama 2 bin 600 lira geldi. 4 kişiyiz ve ev işyeri değil diye itiraz ettim. Baktılar 'Doğru harcamışsınız' dediler. 'İçeriden akan bozulan bir yer vardır' diyorlar. Bir önceki ay 350, sonra 2600 nasıl oluyor?Büyükçekmece'de oturan 3 kişilik bir aileyiz. Su parası 900 TL geldi.2 yetişkin 2 çocuğun yaşadığı eve gelen su faturası 1159 TL. Su birim fiyatına mı şaşıralım yoksa atık su fiyatına mı yoksa KDV'lerine mi?ASKİ 75 gündür fatura kesmiyor. Sizin yapacağınız iş batsın. Ankara'yı mahvettiniz. ASKİ'nin su faturalarını 2 aydır kesmeyip fazla fatura kesmeleri de organize kötülük...Ankara'da birkaç yıl öncesine kadar su faturası gelen faturalar arasında en düşüğü iken şimdi su faturası en yüksek gelen fatura oldu. Belediyelerin su bedelini kazanç kapısı olarak görmekten vazgeçmesi lazım."Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz, sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyor, bu 50 liraya düşecek" dediler. Gerçekten de 50 lira oldu. Ancak fatura değil, ikinci kademe için metreküp fiyatı. Ankara da en pahalı su kullanan il oldu.İzmir'de su faturalarıneredeyse işyeri kiraları ve elektrikfaturaları ile aynı ayara geldi. Su faturasınıödeyemediği için işyerinin suyu kesilenesnaf arkadaşlarımız mevcut. Esnaf sufaturalarını ödemekte ciddi anlamda zorlanıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi eskibaşkanlarından Burhan Özfatura, hijyenigerekçe gösterip meclisten esnaf ve sanatkâraiçme suyunda yüzde 50 indirim sağlamıştı.Bu karar o süreçte zor durumdakiesnafımıza adeta nefes olmuştu. Aynıkararı İzmir'de çeşitli alanlarda hizmetveren 5 bin esnafımız adına mevcut İzmirBüyükşehir Belediye Başkanımız CemilTugay'dan da bekliyoruz.