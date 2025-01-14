ANKA III TOLUN’la vurdu

TUSAŞ'ın yerli ve milli olarak ürettiği ANKA III, önemli bir eşik aştı. Yapılan son testte 20 bin feet irtifada 180 knot (333 km) hızla atış gerçekleştiren ANKA, bu atışı gövde altına yerleştirilen yine yerli ve milli mühimmat TOLUN ile başarıyla gerçekleştirdi.

TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "ANKA III gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. 20 bin feet (6.1 km) irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor. ASELSAN'ın yerli ve milli TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği bu başarı, ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmini yansıtıyor" dedi.