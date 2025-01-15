Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'lı teröristlere kucak açmışlardı! İstanbul Barosu Kurultaya gidiyor
Giriş Tarihi: 15.1.2025 17:41 Son Güncelleme: 15.1.2025 17:45

SON DAKİKA | PKK'lı teröristlere kucak açmışlardı! İstanbul Barosu Kurultaya gidiyor

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gidileceğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’lı teröristlere kucak açmışlardı! İstanbul Barosu Kurultaya gidiyor

İstanbul 1 no'lu Barosunun geçtiğimiz aylarda, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK/PYD'li iki terörist hakkında yaptığı açıklamayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Terör sicilleri kabarık olan iki teröristin öldürülmesinde devleti savaş suçu işlemekle itham eden İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve baronun yönetim kurulu üyesi 10 isim şüpheli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname düzenlendi. Davanamede Kaboğlu ve ekibinin yönettiği baronun, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

KURULTAYA GİDİYOR

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gidileceğini açıkladı.

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SON DAKİKA | PKK'lı teröristlere kucak açmışlardı! İstanbul Barosu Kurultaya gidiyor
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