PKK'lı teröristlere kucak açan İstanbul Barosu'na dava! "Yeniden seçim yapılsın"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla, Suriye'nin kuzeyinde öldürülen terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Baro, yaptığı açıklamada Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham etmişti.

İŞTE İSTANBUL BAROSU'NUN UĞRUNA AÇIKLAMA YAPTIĞI İKİ TERÖRİST

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay ile Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş'in hazırladığı davanamede baronun övdüğü iki PKK'lı teröristle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Tespitlere göre her iki teröristin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütülmüştü. İki şüpheliyle ilgili üzerlerine atılı suçlardan halen Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları sürerken, Suriye'de güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildikleri kaydedildi. Her iki isimle ilgili de soruşturma birimlerince haklarında yakalama kararlarının bulunduğu vurgulandı.

PKK'NIN SUNUCUSU

Teröristlerden Cihan Bilgin'in PKK'ya müzahir Anha Zindi isimli Youtube kanalında sunuculuk yaptığı, SDG Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Ferhad Şami ile röportaj gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca Terör örgütünün sözde kuruluş gününü kutlamak için örgüte müzahir AYDIN-DER organizesinde bir eyleme katıldığı, yine örgüte müzahir DEM-GENÇ organizesinde Diyarbakır'da gerçekleşen eylemlere katılarak, teröristleri öven pankartlar taşıdığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPILANMASI İÇERİSİNDE

Bir diğer terörist Nazım Daştan'ın ise KCK'nın içerisinde faaliyet gösterdiği, PKK ile iltisaklı 15 ayrı örgütsel amaçlı buluşma, görüşme ve toplantıya katıldığı saptandı. Daştan'ın ayrıca, PKK/KCK terör örgütü hücre yapılanmaları içerisinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği, hiyerarşik yapı içerisinde örgütün sorumlu düzeyde yöneticisi olarak yürütülen örgütsel faaliyetlerde aktif rol oynadığı vurgulandı. Daştan'ın YPG flamalı örgütün kadın mensuplarının görsellerini de sosyal medya hesabından paylaştığı hatırlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay ile Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş'in hazırladığı davanamede, baroların kuruluş amacının, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'ndaki ilgili maddelerde yer alan, "Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak" ibareleriyle açıkça belirlendiğine dikkat çekti. Davanamede anayasanın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başlıklı 135. Maddesinde yer alan, "Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar" ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. Maddesi, "Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar" şeklindeki hükümlerin de olduğu hatırlatıldı.

YENİ BARO BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİLSİN

Davanamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amacı dışında faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı. Savcılık, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.