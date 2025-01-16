PKK’nın İran yapılanmasına darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İslam Dotkanlou'nun Irak'ta Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini belirledi. Dotkanlou'nun 2002'de PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra Türkiye'ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katıldığı tespit edildi. Terörist, 2020'de Irak Süleymaniye'de Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde sorumlusu olarak görevlendirildi. Örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist ve Akam Şahe nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

FETÖ elebaşını öven 17 kişi gözaltına alındı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 18 şüphelinin kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonda, 17'si gözaltına alındı. Firari bir şüpheli ise aranıyor.