Sevgiliye 14 milyonluk ihale kıyağı

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın gönül ilişkisi yaşadığı belirlenen G.G. adlı kadına, 2020'de bir organizasyon şirketi kurduğu ve bu şirketin de Beşiktaş Belediyesi'nden 13 milyon 780 bin TL'lik ihale aldığı tespit edildi.

ŞİRKET KURDURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen işadamı Aziz İhsan Aktaş ve 46 şüpheli hakkında ilk olarak yaklaşık 3 ay önce teknik ve fiziki takip kararı alındı. Yapılan takip neticesinde Aktaş'ın G.G. isimli bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Derinleştirilen incelemelerde Aziz İhsan Aktaş'ın 2020 yılında Beşiktaş Levent'te G.G.'nin üzerine kayıtlı "İldeniz Organizasyon Ltd. Şti." isimli bir şirket kurdurduğu tespit edildi.

BELEDİYEDEN İHALE

Sevgili G.G. üzerine kurulan şirkete yönelik yapılan araştırmalarda kayıt numaraları ve bedelleri; 2022/1465164 (5 milyon 870 bin 100 TL), 2022/240749 (710 bin 650 TL) ve 2024/400881 (7 milyon 200 bin 200 TL) olan 3 ayrı organizasyon ve muhtelif mal ve hizmet alımı kapsamında şirketin Beşiktaş Belediyesi'nden 3 ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedellerinin 13 milyon 780 bin TL olduğu görüldü.

17 Ocak 2023 tarihli ihalede, "2023 yılı temsili ve törenlerde kullanılmak üzere muhtelif çiçek ve çelenk hazırlanması ve teslim edilmesi, Kovid- 19 hijyen paketi, kız ve erkek çocuklar için oyuncak ve çikolata alımı işi" karşılığında İldeniz Organizasyon'a 5 milyon 870 bin 100 lira ödeme yapıldı. 18 Nisan 2024 tarihli ihalede ise yine aynı mal alımı karşılığında 7 milyon 200 bin 200 TL ödeme alındı. 18 Mart 2022'deki ihalede de benzer hizmetler karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nden 710 bin 650 TL alındı.





ŞİRKETİN OFİSİNİ İHALE İŞLERİNİN TAKİBİ İÇİN KULLANIYORDU

Üzerine kayıtlı 4 ayrı şirketle 2020-2024 yılları arasında Beşiktaş Belediyesi'nden bedeli milyarlarca lirayı bulan 17 ihale aldığı belirlenen Aziz İhsan Aktaş'ın bu işlerini sevgilisi G.G.'ye Beşiktaş'ta kurdurduğu şirketin ofisinden takip ettiği öğrenildi. Öte yandan emniyet ekiplerince 13 Ocak günü düzenlenen operasyonda, Aziz İhsan Aktaş'ın kullandığı aracı sevgilisi G.G.'nin Beşiktaş'taki ofisinin önüne bırakıp başka bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı anlaşıldı.

ARAÇ SATIŞI YÖNTEMİYLE RÜŞVET ÇARKI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın piyasa değeri 6 milyon 871 bin TL olan lüks otomobilini, ihale çetesi elebaşı olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş'a değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde sattığı, savcılığın tespit ettiği satıştaki bu bedelin rüşvet aktarımı olarak değerlendirildiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına kayıtlı şirketler hakkında detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada Akpolat adına kayıtlı "Emza Akaryakıt" isimli bir firma olduğu ve bu firma adına tescilli lüks bir aracın 10 Haziran 2024 tarihinde bir başka firmaya satışının yapıldığı tespit edildi.

9 MİLYON 500 BİNE SATTI

Rıza Akpolat'a ait olduğu belirlenen lüks aracın kasko değerinin 6 milyon 871 bin 229 TL olduğu, 10 Haziran 2024 tarihinde değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde Babil Oto isimli şirkete 9 milyon 500 bin TL bedelle satıldığı belirlendi. Yapılan satışın ardından söz konusu aracın 19 Ağustos 2024 tarihinde önce 7 milyon TL bedel ile Bilginay isimli şirkete ve ardından aynı gün Elif LPG isimli şirkete devredildiği görüldü. Araç satış ve devir işlemlerine yönelik derinleştirilen araştırmada lüks otomobilin satış işlemlerinin yapıldığı 3 firmanın da ihale çetesi elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu görüldü. Bahse konu otomobilin bir internet sitesinde "Elif Motors" isimli şirket tarafından 7 milyon 300 bin TL bedel ile satışa sunulduğu saptandı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapılan araç satışı şüpheli bulundu. Söz konusu araç satışının gözaltında bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ihale çetesi elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş arasındaki en somut ilişki olduğu ve piyasa değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde yapılan araç satışının ikili arasındaki rüşvet aktarım yöntemi olduğu belirtildi.



9 MİLYONA ALDI 7 MİLYON LİRAYA SATIŞA KOYDU

ARAÇ satış sitesinde yapılan incelemelerde, savcılığın tespitinde olduğu gibi Audi A8 lounge marka/ model aracın Elif Motors isimli bir şirket tarafından 7 milyon 300 bin TL bedel ile satışa çıkarıldığı görüldü. İlanın sahibi kısmında yer alan "Aziz A." ismi dikkat çekti.