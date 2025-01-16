Son yüzyılın en önemli projesi

Cumhur İttifakı'nın terörsüz Türkiye hedefiyle attığı adımlara şehit yakınları ve gaziler destek veriyor. 1994'te kurulan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, SABAH'a yaptığı açıklamada 'terörsüz Türkiye' hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında olduklarını söyledi. Aylar'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:Terörsüz Türkiye son yüzyılın en büyük, en önemli ve ciddi bir ülke projesidir. Terörsüz Türkiye'nin alt okumalarında terörsüz Ortadoğu, terörsüz dünya, terörsüz insanlık kavramları vardır. Terörsüz Türkiye çalışması eğer başarıya ulaşırsa bu insanlık tarihine de çok büyük bir katma değer sağlayacak, silahla, ölümle siyasi bir başaranın olmayacağı, olamayacağı gelecek yüzyıllardaki tüm devletlere bir örneklem olacaktır.Hem devletimiz hem milletimiz kesin kararlıdır. Örgüt silahlarını sonsuza kadar gömecek, gittikleri yolun yol olmadığını söyleyerek kendilerini feshedecektir. Bu milletin vicdanında ve bu devletin nazarında başka türlü aklanma olmaz, olamaz. Biz şehit yakını ailelerimiz ve gazilerimiz adına diyoruz ki kimse politik küçük oyunlar kurmaya kalkmasın. Bizim dışımızda söylenecek her söz, açıklama, söylem yok hükmündedir ve geçersizdir.Ben de bir terör gazisiyim ve devletimin bekası, milletimizin huzuru, vatanımın bütünlüğü için önemli organlarımdan birini, gözümü bu uğurda feda ettim ve aynı idealler uğruna canım da gitse, kanım da dökülse helaldir ama artık genç bedenler toprağa düşmesin, genç insanlar kollarını, ayaklarını gözlerini kaybetmesin. Ben gazi Lokman Aylar olarak ve temsil ettiğim kitlem adına diyorum ki artık analar ağlamasın, genç kızlarımız dul, küçük çocuklar yetim kalmasın.