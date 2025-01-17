SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Konya İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Muhalefetin içler acısı hali bizi rehavete sürüklememelidir. AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, girdiği her mücadeleyi de milletin desteğiyle başarıya kavuşturan bir siyasi partidir. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşaasıdır. Bunun için vizyonumuzu geliştiriyor ve ülkenin kronik sorunlarını çözecek cesur adımlar atıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME: YAPILAN HIRSIZLIKLAR DÜN GİBİ AŞİKAR!

Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan artık vazgeçin, biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak. Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor, turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur. Birkaç yıla sokağa çıkacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak.

Siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne halde...

Bunlar da vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen yüz de yok, şimdi çıkmışlar akıl veriyorlar. Kendilerini sorgulamak yerine rol kapmaya çalışıyorlar ülkeye ve millete dair herhangi bir gündemleri yok. Milletin dertlerine çareler geliştirmek, ülkenin meselelerine kafa yormak yerine laf kalabalıklığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar, rahatlarının bozulmasını istemiyorlar, üretmek, hizmet etmek bunların işlerine gelmiyor. Peki neden? Çalışmak emek, zahmet, ister...