SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Konya İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konya İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'nin belediyeler üzerinden gerçekleştirdiği rüşvet çarkı ve yolsuzluklara tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne halde..." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
33:26
01:19
'Hücre' operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı | Video 17.01.2025 | 08:42
03:43
Kalyon PV'den ABD'ye uzay hücresi | Video 16.01.2025 | 12:59
10:45
MSB duyurdu: Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi | Video 16.01.2025 | 12:10
04:57
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi | Video 16.01.2025 | 09:43
00:20
HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi | Video 15.01.2025 | 16:16
01:01:54
05:47
02:43
Milli Uydu "Fergani FGN-100-d1" uzayda | Video 15.01.2025 | 08:36
02:14
Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı | Video 15.01.2025 | 08:45
00:45
03:48
38:40
MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır" | Video 14.01.2025 | 12:17
00:43
00:49
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 14.01.2025 | 08:37
28:11
06:30
00:54
ANKA III’ten 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış | Video 13.01.2025 | 12:25
01:07
Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti | Video 13.01.2025 | 10:41