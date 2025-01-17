SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Konya İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konya İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'nin belediyeler üzerinden gerçekleştirdiği rüşvet çarkı ve yolsuzluklara tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne halde..." dedi.