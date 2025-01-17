SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberleri...İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

TUTUKLAMA KARARI SONRASI GÖREVDEN ALINDI

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararıyla tutuklanan Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Akpolat'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması Beşiktaş Belediyesi'nde hareketli saatlere neden oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin yargı ve idari mevzuat çerçevesinde titizlikle takip edildiği belirtildi.