Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail Gazze’nin direnişini kıramadı

Adana şehitler yurdudur. Adana harbi, hasbi söylediğini doğru söyleyen civanmert insanlar memleketidir. Adana yalnızca coğrafyadan ibaret değildir. Vatan topraklarındaki bütün değerlerimizin mirasçısıdır. Her bir Adanalı kardeşimizin bu şuurla çalıştığına inanıyorum. Adana teşkilatımıza bir gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Aşkla şehrimize, partimize ve davamıza hizmet etmeliyiz.

Bizim büyük davalarımız var. Bunun için gerekirse nefsimizi, benliğimizi ayaklar altına alacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız.