Video Haber Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'nin direnişini kıramadı
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'nin direnişini kıramadı

Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'nin direnişini kıramadı

18.01.2025 | 15:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. CHP'nin seçim döneminde Suriyeli mazlumları hedef gösterdiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, " Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhametlik oldu, kardeşlik oldu. Suriye krizinde de gördük ki; sabrın sonu selamettir. Suriye özgürleşti." ifadelerini kullandı. Gazze'de Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığını belirten Başkan Erdoğan, "İsrail hükümeti uyguladığı katliamlara rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramadı." dedi. Erdoğan, hükümete "kırmızı kart" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de cevap verdi, "Bunların ülkeye hizmet gibi bir dertleri yok. Ayyuka çıkan hırsızlık vakalarını saymıyorum bile. Daha utanç verici skandallar patlak veriyor. Özgür Özel bizi suçlayacağına CHP'yi saran bu soygun düzeniyle baş etmeli." diye konuştu.

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