Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Mersin’de önemli mesajlar: Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MERSİN BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜMÜZÜN SEMBOLÜDÜR"

Her birinize aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. Bu salonunun açılışını hatırlıyorsunuz dimi? AK Parti'nin eseri. Biz laf değil eser üretiriz. Bu salonu da aynı şekilde bizler ürettik. Sizlerin şahsında Mersin'in kıyısındaki, dağındaki kardeşlerimin her birine selamlarımı iletiyorum. Bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Mersin sadece şehirlerden bir şehir değildir. Mersin bu ülkenin huzurunun güvencesidir. Mersin birlikte yaşama kültürümüzün sembolüdür. Yörük çadırlarının üstünde tüten duman sönmedikçe devletimiz, milletimiz istikbale güvenle bakmaya devam edecektir.

Mersin sinesine gelen hiç kimseyi Yörük diyerek küçümsememiş, Kürt diyerek ötekileştirmemiştir. Mersin'in bu göz alıcı tablosuna kimse halel getiremez. Bu şehir dünyaya kardeşlik hukuku dersi veriyor, vermeye de devam edecek.

Bereketli toprakları ile tüm insanlığı beslemeye devam edecek. Muhteşem potansiyeli ile Mersin Türkiye Yüzyılı ile adından daha çok söz ettirecek. Mersin'deki bu güzel iklimi bozmayı kimse başaramayacak. Mersin'in nereden nereye geldiğini akıl vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Hiçbir siyasi hesap Mersin'deki kardeşlik kültürünü bozamaz.