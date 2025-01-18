Başkan Erdoğan'dan Mersin'de önemli mesajlar: Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki 100 yıllık oyunun bozulmak üzere olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Batı'nın böl-parçala-yönet taktiğiyle bölgede cirit atma dönemi bitmiştir." dedi. Bölücü terör belasının bertaraf edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Nihai aşamaya yaklaştık. Terör örgütü, elebaşının çağrısını dinler, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa kazanan herkes olur. Aksi takdirde meseleyi operasyonlarla çözmeyi biliriz." ifadelerini kullandı.