Fatih ilçe Başkan adaylığına Fatih Karaismailoğlu seçildi!

"FATİH'İ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTEYEN NEFERLER OLACAĞIZ"

Kongre sonunda teşekkür konuşması yapan Fatih Karaismailoğlu, "Saygıdeğer protokol ve çok kıymetli delegeler, değerli hazirun AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongremize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Geçmişte görev yapmış ilçe başkanlarımızın yönetimlerinin ve komisyonlarının Fatih'i karış karış dolaşmış ve AK davaya layıkıyla hizmet etmiş Fatih teşkilatının bugün bizlere bıraktığı bayrağı onların destek ve dualarıyla teslim almış bulunuyoruz. Kendilerine emeklerinden ötürü samimi bir teşekkürü borç bilirim. Bu bayrağı teslim aldığımız andan itibaren Fatihimiz'e hizmet etmenin yollarını arayan ve daha ileriye taşımak isteyen neferler olacağız. Listemize alabildiğimiz ve alamadığımız Fatih teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlik ve beraberlik çerçevesinde kardeşçe Cumhurbaşkanımız'ın hedef ve vizyonunu Fatihimiz'de işleyeceğiz. Bu süreçte şahsıma destek olan herkesi saygı minnetle anıyor, Fatih'e layık olmayı Rabbim'den diliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun." diyerek konuşmasını tamamladı.