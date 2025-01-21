70 bin konut için 7/24 mesai

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden vatandaşlar için yapımına başlanan 70 bin konutun inşası, 1600 işçinin özverili çalışmalarıyla sürüyor. Bugüne kadar tamamlanan 20 bin konutun 16 bini ise hak sahiplerine teslim edildi.

863 NOKTADA İNŞAAT

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır izlerini taşıyan Malatya, küllerinden doğuyor. Kırsal kesimde yaşayanlar da dahil, depremzedelerin yeni evlerine kavuşabilmesi için 863 farklı lokasyonda başlatılan konutların inşaatları, gece gündüz demeden devam ediyor. Kent genelinde 1600 işçi, 70 bin 136 konut ve işyerinin inşası için büyük bir özveriyle çalışıyor.

20 BİNİ TESLİM EDİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremzedeler için yapılan kura çekilişleriyle bugüne kadar 19 bin 751 konutun sahibinin belli olduğunu, bunlardan 16 bin 72'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Kalan konutların da en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.