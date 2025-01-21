Haberler Gündem Haberleri Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut"
Giriş Tarihi: 21.1.2025 16:08 Son Güncelleme: 21.1.2025 16:30

Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut"

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otelin önünde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında, "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" ifadelerini kullandı.

DHA
Bakan Ersoy: Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut.

Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" | Video

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Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut"
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