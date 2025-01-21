Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" | Video

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otelin önünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında, "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" ifadelerini kullandı.