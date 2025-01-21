Haberler Gündem Haberleri Bolu Belediyesi'nden büyük skandal: Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin bedenlerini reklam kaplı TIR'da taşıdılar
Giriş Tarihi: 21.1.2025 22:36 Son Güncelleme: 21.1.2025 22:58

Bolu Belediyesi'nden büyük skandal: Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin bedenlerini reklam kaplı TIR'da taşıdılar

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Yangının ardından 22 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde bir günlük milli yas ilan edildi. Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin bir tavuk firmasına ait tırın dorsesinde taşındığını görüldü. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenlerini, yakınları bir tırın dorsesinde teşhis edip teslim aldı. Söz konusu TIR’ı yangın anında Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün olay yerine gönderdiği öğrenildi.

Bolu Belediyesi’nden büyük skandal: Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin bedenlerini reklam kaplı TIR’da taşıdılar

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Yangının ardından 22 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde bir günlük milli yas ilan edildi.

Yaşanan facianın ardından ortaya çıkan bir görüntü tepki çekti. Yangından çıkarılan cesetlerin tavukların taşındığı TIR'a konduğu belirtildi.

OLAY YERİNE BOLU BELEDİYESİ GÖNDERMİŞ

Söz konusu TIR'ı yangın anında Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün olay yerine gönderdiği öğrenildi. Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, morgların yetmeyeceğini düşünerek bu aracı yönlendirdiklerini açıkladı.

CENAZELER TIR DORSESİNDE TEŞHİS ETTİRİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, bir piliç firmasına ait tırın dorsesinde ailelere teşhis ettirildi. Bu görüntü, yangının yarattığı derin travmayı daha da ağırlaştırdı. Yakınlarını kaybeden aileler, hem sevdiklerini kaybetmenin acısıyla hem de cenazelerin teşhis koşullarıyla sarsıldı.

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Bolu Belediyesi'nden büyük skandal: Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin bedenlerini reklam kaplı TIR'da taşıdılar
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