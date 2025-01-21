Bolu Belediyesi’nden büyük skandal: Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin bedenlerini reklam kaplı TIR’da taşıdılar

CENAZELER TIR DORSESİNDE TEŞHİS ETTİRİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, bir piliç firmasına ait tırın dorsesinde ailelere teşhis ettirildi. Bu görüntü, yangının yarattığı derin travmayı daha da ağırlaştırdı. Yakınlarını kaybeden aileler, hem sevdiklerini kaybetmenin acısıyla hem de cenazelerin teşhis koşullarıyla sarsıldı.