Özel okullara fahiş fiyat soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerinin incelendiği ve aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, bu özel okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu belirlendi.Bakanlığın açıklamasında gelen şikâyetlerin dikkate alınarak hareket edildiği ve bazı okullar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı tarafından da fahiş ücret artışı yapan kurumların takip edildiği kaydedildi.Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak günü yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirmişti. Yapılan düzenlemeyle söz konusu mevzuata, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" hükmü eklendi. Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9'uncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.