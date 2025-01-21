Suçu aydınlatma oranımız yüzde 97

Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara'da vatandaşın güvende hissettiğini ve sokağa çıkma hususunda tereddüt yaşanmadığını söyleyerek, "Ankara'da geçen yıl evden hırsızlık oranı günde 1.6 civarında, ortalama 2'nin altında. Asayiş olaylarında ise aydınlatma oranlarında kişilere karşı suçlarda yüzde 97, malvarlığına karşı yüzde 80, topluma karşı yüzde 95. Bu da güvenli, asayişi düzgün bir kent olduğumuzun göstergesi. Okullarda da uyuşturucuyla mücadele etme noktasında çok ciddi tedbirlerimiz var" dedi.