CHP’li trollerin yalanı çöktü! ’Rapor Grand Kartal Otel’e ait değil’ demişlerdi: O belge ortaya çıktı

YANGINA KARŞI UYGUNDUR RAPORU VERİLMİŞ!

Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası büyük acı yaşanırken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'liler sorumluluğun bakanlığa ait olduğunu öne sürdü. Ancak çok geçmeden otele açıklan restoranın "Yangına Karşı Uygundur" raporunun Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından verildiği ortaya çıktı.

Üstelik Bolu Belediyesi yetkililerinin yaptıkları inceleme sonucu otele yangına karşı "Uygun değildir" raporu verildi. Ancak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in emriyle yangın denetimi iptal edildi ve sadece 1 hafta sonra facianın yaşandığı otel için yangına karşı yeterlidir raporu hazırlandı.

RAPORDA İMZASI OLAN GÜLENER, ÖZCAN'IN DAYISININ OĞLU

O raporda imzası olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Sedat Gülener, Özcan tarafından İtfaiye Müdürlüğü'nün sorumluluğunu da devralmıştı.

CHP'Lİ TROLLERDEN YALAN FURYASI

Yalanları bir bir deşifre olan Tanju Özcan'ın ardından bu kez de CHP'li bazı troller sosyal medyada sistematik bir algı operasyonuna kalkıştı. Sedat Gülener'in imzasının olduğu raporun farklı bir işletmeye ait olduğu öne sürüldü.

GERÇEK BELGELERLE ORTAYA ÇIKTI

Ancak ortaya çıkan belgede, "Yangına Karşı Uygundur" belgesinin verildiği firmanın adresi "Grand Kartal Otel No: 2/1." olarak yer alıyor. Bu adres, oteldeki yangının başladığı restoran kafe.