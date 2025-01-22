Irak, PKK tehdidini kavradı

Terör örgütü PKK için çember her geçen gün daralıyor. Türkiye, Irak ve Suriye'de terör örgütünü gerek operasyonlar gerekse diplomasi yoluyla nefes alamaz hale getirdi. Terör örgütünü "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, bazı STK ve partileri bu gerekçe ile kapattı. TBMM Dışişleri Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Türkiye-Irak ilişkileri konusunda bilgi verdi. Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan 2024'te Irak ziyaretinin dönüm noktası olduğunu belirtti. Ekinci, "Irak, son dönemde PKK'nın bölgemiz için teşkil ettiği tehdidi daha iyi kavramaya başladı" dedi.