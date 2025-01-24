İşçilerin zaferi

Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Karbel Şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz haftalarda işyerine grev ilanı asan sendika, anlaşma sağlanamaması durumunda 23 Ocak'ta greve çıkacaklarını duyurdu. İşveren yüzde 15 ile başladığı maaş artış teklifini daha sonra yüzde 26.8'e çıkardı. Bu teklif de sendika tarafından kabul edilmedi. Greve 24 saatten az bir süre kala yetkili sendika ile işverenin görevlendirdiği Sodem Sen, tekrar masaya oturdu. Bu sefer TİS görüşmesine Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay da katıldı. İlerleyen saatlerde işverenden yeni bir teklif daha geldi. Sendika teklifi, örgütlü olduğu Karbel şirketinde çalışan işçilere sordu.

OYLAMADAN 'EVET' ÇIKTI

Yapılan oylamada 381 işçi teklife 'evet' oyu verirken, 206 işçi ise karşı çıktı. Çoğunluğun evet demesi üzerine sendika belediye yönetimi ile el sıkıştı. Varılan anlaşma uyarınca yemek-gıda gibi sosyal haklarla birlikte en düşük işçi maaşı 57 bin lira oldu. Tarafların el sıkışması ile birlikte Karabağlar'da yaşayan yüzbinlerce vatandaş da rahat bir nefes aldı.