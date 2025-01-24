Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: Acıyı yaşatanlar hesap verecek

Siyasi rakiplerimizin il ve ilçeleri yönetecek çaplarının dahi olmadığı çok açık bir şekilde görülüyor. Milletimiz de bunları not ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar milletimize karşı hep şeffaf olduk. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebemizi yaptık. Çözüm bekleyen sorumlarımızı da vatandaşlarımızla dürüst bir şekilde paylaştık.

Üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyattır. Üreticiden dağıtıcıya kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Bu dalgayı kırmanın yolu da yine enflasyonu düşürmekten geçiyor. Denetim bu süreçte önemli. Bu denetimler yapılıyor, yapmaya da devam edecekler.

Devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. 1,5 yılda ciddi mesafe aldığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız.