Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama: "Acıyı yaşatanlar hesap verecek" | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Facia tüm yönleriyle araştırılıyor. 14 kişi gözaltına alınmıştır, gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.
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