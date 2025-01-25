Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciası ile ilgili açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
Giriş Tarihi: 25.1.2025 16:53 Son Güncelleme: 25.1.2025 17:09

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciası ile ilgili açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ESTÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Yapılması gerekenler tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek. Yangın faciası tüm yönleriyle aydınlatılacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangın faciası ile ilgili açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MAZLUMA SIRTINI DÖNENLERDEN OLMADIK"

"Mübarek Ramazan ayı öncesi Tüm imkanlarımızı Gazze için seferber edeceğiz. 13 yıl boyunca devam eden 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İki meselede de vicdanlı, ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz tepkisiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık. Özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmayı da devam ediyoruz. Yarın gece Suriyeli, Gazzeli, Türkistanlı mazlum için dua ederken, Bolu'da vefat edem 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyoruz.

"BİZE BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERİYOR

Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız olayın aydınlatılması için çok büyük gayret içerisinde. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek. Yangın faciası tüm yönleriyle aydınlatılacak.

"YARGI ORGANLARIMIZ BUNUN HESABINI TEK TEK SORACAKTIR"

Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun."

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciası ile ilgili açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
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