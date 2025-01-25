Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciası ile ilgili açıklama: "Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek" | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ESTÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Yapılması gerekenler tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek. Yangın faciası tüm yönleriyle aydınlatılacak." ifadelerini kullandı.
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