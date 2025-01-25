Başkan Erdoğan’dan çok net 2028 mesajı: Hedefimiz seçimleri yüzde 50’nin üstünde kazanmak

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün bir kez daha aranızda olmaktan ayrı bir bahtiyarlık duyuyorum. Van İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle, dışarıda kalmak, emekli olmak asla yoktur.

Şu ana kadar yaptıklarımız önemlidir. Ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Biz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan, hem bizim yaptıklarımıza hem kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum.

Biz muhalefet partileri gibi, hatayı millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek AK Parti'ye yakışmaz. Bizim hedefimiz oy oranımızı yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir.

Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, öncü kadroları da belirliyoruz.

HEDEFİMİZ HER ZAMAN DAHA İLERİYE

Hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında seçimlerde ipi göğüslemektir.

Hizmet üretme aşkımızı büyüterek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 81 vilayetimizin tamamında destansı projelere imza attık. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizin bizatihi şahidi milletimizdir.

Van'da 10 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların 7'sinin yapımı bitti.

Biz partimize ve ittifakımıza umut bağlayanların yüzünü bu güne kadar kara çıkarmadık. Çok daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyoruz. İftira atarak, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun da eğmeyeceğiz.