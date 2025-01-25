Başkan Erdoğan'dan çok net 2028 mesajı: "Hedefimiz seçimi yüzde 50'nin üstünde kazanmak" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. 2028 seçimlerine dair çok net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında seçimde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz oy oranımızı yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir." ifadelerini kullandı.