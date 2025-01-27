Grand Kartal Otel’in muhasebecisi Kadir Özdemir itiraf etti: İşte Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisi!

TANJU ÖZCAN'IN KUZENİ GÜLENER FORMÜLÜ BULMUŞ: İPTAL DİLEKÇESİ VERİN!

Kadir Özdemir ifadesinde "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim.