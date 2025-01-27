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Giriş Tarihi: 27.1.2025 12:09 Son Güncelleme: 27.1.2025 12:53

Grand Kartal Otel’in muhasebecisi Kadir Özdemir itiraf etti: İşte Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisi!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Otelin muhasebecisi Kadir Özdemir ise faciadan günler önce otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişiydi. Özdemir, ifadesinde Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti: Çok masraflı deyip denetimi iptal ettirdiler!

SABAH İNTERNET
Grand Kartal Otel’in muhasebecisi Kadir Özdemir itiraf etti: İşte Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisi!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan her detay Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediyesi'nin ihmalini gözler önüne serdi.

Öyle ki 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan denetimlerde otelin yangın güvenliği açısından uygun bulunmadığı belirtildi. Ancak hazırlanan olumsuz rapor yetkililere iletilmedi. Otel ise denetimin iptalini istedi. Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

GRAND KARTAL OTEL'İN MUHASEBECİSİ KİRLİ İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan ve otelin yangın denetimi için başvuruda bulunan Kadir Özdemir, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özdemir ifadesinde Bolu Belediyesi ile otel yetkilileri arasındaki ilişkiyi itiraf etti.

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Kadir Özdemir ifadesinde "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim.

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Grand Kartal Otel’in muhasebecisi Kadir Özdemir itiraf etti: İşte Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisi!
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