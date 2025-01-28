MHP lideri Bahçeli gözyaşlarını tutamadı! Hayatını kaybeden 36 çocuğun ismini tek tek saydı: Kartalkaya yangını cinayettir

MİLLETİMİZE BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK

Allah için birisi söylesin, geçen haftadan beri süregelen değersiz ve dipsiz tartışma anaforundan bir şey anlayan, sadra şifa bir sonuç çıkaran var mıdır? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık? Hangi ara siyasi ve ideolojik ihtirasların bu kadar eline düştük? Sorarım sizlere, yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü gelip çattığında yerin altındakilere ne diyecekler? Kusura bakmayın, yakayı kaptırmamak için işimize geldiği gibi konuşuyorduk mu diyecekler? Ne yapalım, sorumluluğu üstümüzden atmak için gözümüzü karartmak, gönlümüzü kapatmak, önümüze geleni de karalamak zorundaydık mı diyecekler? Hanımefendiler, beyefendiler, yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?

Merhum Akif şu veciz sözü vecd halinde söylemedi mi:

"Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de sorar Ömer'den Adli İlahi onu."

Bu hakikate dudak mı bükelim?

Bu hakikati sumen altına itip yok mu bilelim?

Şu müstesna açıklama bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir:

"Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönüşmesini, empati ve duygudan yoksun bir tartışmaya alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz."