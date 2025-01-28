MHP lideri Bahçeli gözyaşlarını tutamadı! Hayatını kaybeden 36 çocuğun ismini tek tek saydı: Kartalkaya yangını cinayettir

Türkiye, geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya'dan gelen haberle sarsıldı. Gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Faciada 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında faciayla ilgili açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamadı. Yangında hayatını kaybeden 36 çocuğun isimlerini sayarken gözyaşlarına boğulan Bahçeli, ihmali olanların cezalandırılması gerektiğini açıkladı.
MHP lideri Bahçeli gözyaşlarını tutamadı: "Kartalkaya yangını cinayettir" | Video
Bahçeli Türkiye'nin yüreğini yakan faciayla ilgili şu açıklamaları yaptı:
Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz dokuz boğumdu, sekizi yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı.
36 ÇOCUĞUMUZ HAYATA VEDA ETMİŞ...
Grand Kartal Oteli yangınında 8 aile yok olmuş, kimin umurunda! Henüz körpe çağdaki 36 çocuğumuz hayata veda etmiş, öncelikle kimin gündeminde! Alya, Vedia, Nehir, Ömür, Ayşe, Vedat, Mina, Alican, Elif Nas, Eren, Doğa, Mavi, Pera, Demir, Doruk, Elif, Atlas, Kemal, Özüm, Esat, Kerem, Lalin, Oya, Ala Dora, Pelin, Dila, Ela, Sümeyye, Bekir Sadık, Muhammed Selim, Yusuf, Defne, Sedat, Ela ve Buse evlatlarımızın sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken, şu anda buz gibi toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları işin özünde hepimizin bir felaketi sayılmayacak mı?
MİLLETİMİZE BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK
Allah için birisi söylesin, geçen haftadan beri süregelen değersiz ve dipsiz tartışma anaforundan bir şey anlayan, sadra şifa bir sonuç çıkaran var mıdır? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık? Hangi ara siyasi ve ideolojik ihtirasların bu kadar eline düştük? Sorarım sizlere, yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü gelip çattığında yerin altındakilere ne diyecekler? Kusura bakmayın, yakayı kaptırmamak için işimize geldiği gibi konuşuyorduk mu diyecekler? Ne yapalım, sorumluluğu üstümüzden atmak için gözümüzü karartmak, gönlümüzü kapatmak, önümüze geleni de karalamak zorundaydık mı diyecekler? Hanımefendiler, beyefendiler, yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?
Merhum Akif şu veciz sözü vecd halinde söylemedi mi:
"Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de sorar Ömer'den Adli İlahi onu."
Bu hakikate dudak mı bükelim?
Bu hakikati sumen altına itip yok mu bilelim?
Şu müstesna açıklama bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir:
"Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönüşmesini, empati ve duygudan yoksun bir tartışmaya alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz."