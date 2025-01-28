MHP lideri Bahçeli gözyaşlarını tutamadı: "Kartalkaya yangını cinayettir" | Video
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de geçtiğimiz hafta yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’yi sarsan faciada sorumluların en ağır cezayı almaları gerektiğini söyledi. Yangında hayatını kaybeden 36 çocuğun isimleri sayarken gözyaşlarını tutamayan Bahçeli “Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır” dedi.
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