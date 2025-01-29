Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki faciaya ilişkin açıklama: Adalet mutlaka tecelli edecek! Gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YARISININ ÇOCUK OLMASI YÜREK YANGINIMIZI DAHA DA ARTIRDI"

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında radyo kanallarında bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarımızın her birine buradan sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.

Filistin'den Suriye'ye kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimi selamlıyorum. Grup toplantısının ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Grup Toplantımızı, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır.

Cenazelerimizi son yolculuklarına uğurladık. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref eylesin diyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik. Daha önceki facialarda olduğu gibi Bolu'da yaşanan elim hadisede de milletimiz birbiriyle kenetlendi. Edepten, adaptan ve ahlaktan nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.