Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki faciaya ilişkin açıklama: Adalet mutlaka tecelli edecek! Gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YARISININ ÇOCUK OLMASI YÜREK YANGINIMIZI DAHA DA ARTIRDI"
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında radyo kanallarında bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarımızın her birine buradan sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.
Filistin'den Suriye'ye kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimi selamlıyorum. Grup toplantısının ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Grup Toplantımızı, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır.
Cenazelerimizi son yolculuklarına uğurladık. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref eylesin diyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik. Daha önceki facialarda olduğu gibi Bolu'da yaşanan elim hadisede de milletimiz birbiriyle kenetlendi. Edepten, adaptan ve ahlaktan nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
"ANA MUHALEFET İFTİRALARA BAŞLADI"
Meseleyi günlük siyasi tartışmalara dahil etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefetin iftira boyutuna varan çığlıklarına ve çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisiyle kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki faciaya ilişkin açıklama: Adalet mutlaka tecelli edecek!
"YANGINDA GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ"
Vatandaşlarımıza bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapıyoruz. Facianın her türlü araştırılması, kusuru olanların yargıya hesap vermesi için gerekli adli soruşturmaların başlatılmasını sağladık. 8 başmüfettişimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını sürdürüyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe, soruşturmalar daha da genişletildi. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otel sahibi ve işletme müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Burada dikkati çeken husus şudur; müfettişlerin tespitleriyle otelin Aralık ayında belediye yetkilileri tarafından sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine neden olmuştur.
"KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ"
Sorumluların ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat bu yöndedir. Laf cambazlığı ile kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak da. Ekran ekran dolaşanlar ne yaparsa yapsın millete hesap vermekten kurtulamayacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Yaralar ancak bu şekilde kabuk bağlayacak. Her şeyin farkındayız. Güle oynaya tatile giden evlatlarının soğuk tabutuna sarılan annelerin, babaların ve kardeşlerin beklentilerini gayet iyi biliyoruz.
"BİZ BU FIRSATÇILIĞA PABUÇ BIRAKMAYIZ"
Antalya'daki teleferik ayıbının sorumlularını bırakın eleştirmeyi demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı. Şehrin ortasında belediye otobüsleri yanıyor... Bir sürü skandalın mücremi olduğunuz halde bir de utanmadan ahlaktan etikten ve sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Kusura bakmayın biz bu fırsatçılığa pabuç bırakmayız. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz. Henüz acılar tazeyken, bunları konuşmaktan son derece rahatsızız.
Dedikoduyu muhalefet sanan bir muhalefete ülkemiz mahkum... Darbe girişimlerinden gezi kalkışmasına, çukur eylemlerinden kanlı terör saldırılarına, deprem felaketine kadar neredeyse kadar kendi ülkesine ve milletine karşı olanların yanında saf tutan muhalefet anlayışını reddediyoruz. Biz vakur davrandıkça muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak vicdan fukaralığıdır. Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden tüm siyasetçilere, aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Telefonla arayarak veya mesajla taziyelerini ileten dost ve kardeş ülkelerin liderlerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
OLAĞAN KONGRE SÜRECİ
Olağan kongre maratonunda finale doğru hızla yaklaşıyoruz. İlçe kongrelerimizi tamamladık. Hem ülkemizin hem de partimizin geleceğinin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin önünü açmaya inşallah devam edeceğiz.
Sokaklarımızı karıştırmaya, gezi olayları vari sokak terörünün yeniden devreye alınmak istediği bir dönemde dava ahlakına sahip bir gençlik olmanızı istiyorum.