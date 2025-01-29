Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki faciaya ilişkin açıklama: Adalet mutlaka tecelli edecek!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini belirterek, "Kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak da. Ekran ekran dolaşanlar ne yaparsa yapsın millete hesap vermekten kurtulamayacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir." dedi.