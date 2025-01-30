148 emekçi işsiz kalmayacak

Göreve geldiği 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 10 aylık süreçte belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 300'ün üzerinde işçiyi önce kovan, daha sonra gelen baskılar üzerine geri almak zorunda kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yine geri adım attı. Önceki gün, maaşları eksik yattığı için iş bırakıp sokağa inen 148 İzenerji işçisinin iş akitlerinin sona erdirildiğini duyuran Büyükşehir Belediyesi, gelen tepkiler üzerine Başkan Tugay'ın talimatı ile 148 işçinin fesih işlemini durdurdu. Karar işyerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu şube üyeleri arasında büyük sevinçle karşılandı.Yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Fesih işlemlerini durdurduğunu açıklayan İzenerji yönetimi, 148 işçiyi ücretsiz izne ayırma kararı aldıklarını duyurdu. İşverenin bu teklifi, işçilerin örgütlü olduğu sendika tarafından kabul edilmedi. Sendika işverenle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirketle yaptığımız görüşmede işten çıkarma kararının askıya alındığı söylendi. Ücretsiz izne çıkarma talebinde bulunuldu. İşveren, arkadaşların ücretsiz izine çıkma evraklarını imzalamalarını istedi. Biz de işçi arkadaşların böyle bir talepleri olmadığını hatırlatıp, evraklara imza atmayacaklarını söyledik. İşveren de evrakları işçilerin ev adreslerine göndereceğini ifade etti. Şu an süreç bu şekilde ilerliyor. İzBB Başkanı Cemil Tugay'dan işçilerin durumunu görüşmek için randevu talebinde bulunduk. Gelecek cevabı bekliyoruz" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu emekçilerine yönelik başlattığı soruşturmalar protesto edildi. Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Turgut Angün, eylemlere destek veren kamu emekçilerine karşı belediye yönetimi tarafından soruşturma açıldığını belirterek 7 kamu emekçisinin açığa alındığını dile getirdi. Angün bu uygulamaların sendikal hak ve özgürlükler çerçevesinde anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.