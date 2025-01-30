Haczin nedeni müteahhitlere olan borç

Adana'da önceki gün, merkez Seyhan Belediyesi'ne gelen icra memurları, CHP'li Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki koltuk grubu, masa, bilgisayar ve dolabı muhafaza altına aldı. Paketlendikten sonra kamyona yüklenen eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.Bu arada haciz için gelen avukat ve memurlar belediye görevlileri tarafından hakaretlere uğradı. Bazı belediye görevlileri, avukat ve memurların üzerine yürüyerek saldırmak isterken, diğer yandan da veznelerdeki paraları boşalttıkları ileri sürüldü. Veznedeki görevliler, haciz memurlarına 2 bin TL'nin bulunduğunu söyledi.Haczin ise 5 müteahhide olan yaklaşık 90 milyon TL borç için yapıldığı öğrenildi. Merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'nı 2019 seçimlerinde CHP'den Akif Kemal Akay kazanmış, ancak 2024 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyince İyi Parti'ye geçmişti. Seçimlerde ise belediye başkanlığını CHP'nin adayı Oya Tekin kazanmıştı.