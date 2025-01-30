SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ADALET HAKLI İLE HAKSIZI AYIRMAK, HAKLIYA HAKKINI TESLİM ETMEKTİR"

Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve yurt dışında görev yapan adalet teşkilatı mensuplarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Milletin evine,bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Her birinize vazifelerinde başarılar diliyorum. Adalet Teşkilatımızdaki hakim ve cumhuriyet savcılarımız 25 bin 695'e çıkmış oluyor.

Adalet haklı ile haksızı ayırmak, haklıya hakkını teslim etmektir. Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet, kalp gibi hayati rol üstlenir.

"ADALET PUSULASINDAN ŞAŞMADIK"

'Herhangi bir konuda hakemlik yaptığınız zaman adil olun' buyruğu, meselenin çerçevesini de net bir şekilde çiziyor. Millet olarak yalnızca güçlü zamanlarımızda değil, en derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmadık.

Adaleti diğer her şeyden üstün gören geleneğin bugünkü temsilcisiyiz. Birileri bunlara dudak bükerek küçümseyerek bakabilir. Bu asırlar boyu süzülüp bizlere ulaşan mükemmel bir birikimden bahsettiğimiz gerçeğini değiştirmez.

Tek parti faşizminin, darbeci zihniyetin, vesayet odaklarının etkisinde kalan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bu yargı anlayışıyla biz de defalarca yüzleştik."