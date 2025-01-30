SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: "Türk yargısına kimse ayar veremez" | Video

Son dakika haberleri: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabullerine karar verilen Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile İdari Yargı hâkim adaylarının kura töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 1075 yargıçın göreve başladığı programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Türk yargısının sadece ve sadece Türk milleti adına karar verdiğini belirterek, "Türk milleti adına karar verenlere kimse ayar veremez" dedi.