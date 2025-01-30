SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: "Türk yargısına kimse ayar veremez" | Video
Son dakika haberleri: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabullerine karar verilen Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile İdari Yargı hâkim adaylarının kura töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 1075 yargıçın göreve başladığı programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Türk yargısının sadece ve sadece Türk milleti adına karar verdiğini belirterek, "Türk milleti adına karar verenlere kimse ayar veremez" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:16
Özlem Doğaner | Enflasyonla mücadelede kritik aylar 30.01.2025 | 16:41
03:42
Bercan Tutar | Trump’ın yol açtığı ‘kültürel tsunami’ 30.01.2025 | 16:39
58:15
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: "Türk yargısına kimse ayar veremez" | Video 30.01.2025 | 16:38
01:53
04:19
Okan Müderrisoğlu | “One minute!” demenin tam zamanı! 30.01.2025 | 16:28
03:46
Salih Tuna | Biz bu zekânın neresindeyiz? 30.01.2025 | 16:26
07:02
Yavuz Donat | ‘Sahadan’ sıcak notlar 30.01.2025 | 16:24
03:51
Mahmut Övür | İmamoğlu’nun Mansur Yavaş açmazı 30.01.2025 | 16:21
02:43
Haşmet Babaoğlu | Bu mutfakta kavga çıkar 30.01.2025 | 16:18
10:20
MSB duyurdu: "Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 30.01.2025 | 12:37
00:51
01:04
00:44
03:50
Melih Altınok | İmamoğlu sonunda başardı! 29.01.2025 | 16:35
03:30
Salih Tuna | İnce dönüyor, o dönemiyor! 29.01.2025 | 16:33
09:04
Yavuz Donat | Rekora koşan şehir 29.01.2025 | 16:27
03:31
Kerem Alkin | Türkiye kalkınma bankalarının çekim merkezi 29.01.2025 | 16:19
03:22
Hilal Kaplan | Vatana dönüş 29.01.2025 | 16:17
03:30
49:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 29.01.2025 | 13:09