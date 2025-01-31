Başkan Erdoğan: Özgür Özel İkinci sarı kartı da görecek

TURİZMDE REKOR

İşte bu sabah TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm rakamları açıklandı. Buna göre 2024 yılında hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu.

Bölgemizde ve dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen krizlere ve belirsizliklere rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Tabii bunun için öncelikle 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki facia gibi hepimizi derinden yaralayan trajedileri bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Uygulama ile ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz.