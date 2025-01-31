Video Haber Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video

31.01.2025 | 16:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. "CHP Genel Başkanı'nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı." diyen Başkan Erdoğan, Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Ama ertesi gün bakıyorsunuz "Ben öyle demek istemedim" diyerek kendini düzeltiyor. Sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Özel ikinci sarı kartı da görecek." ifadelerini kullandı.

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