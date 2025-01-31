Çağlayan’da CHP tiyatrosu! Canlı yayına girince biber gazından etkilenmiş gibi yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'ne toplanan CHP'liler ise adeta tiyatroya soyundu. Önce polislerin güvenlik önlemlerini yıkmaya çalışan CHP'liler saldırı anlarından sonra ise canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, kendine röportaj için gelen Halk TV kameralarını görünce biber gazından etkinlemiş gibi elini ağzına götürdü.