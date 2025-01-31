Çağlayan'da CHP tiyatrosu! Canlı yayına girince biber gazından etkilenmiş gibi yaptılar | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesi alındı. İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'nde toplanan CHP'liler ise adeta tiyatroya soyundu. Önce polise saldıran CHP'liler daha sonra ise canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı. O anlar kameralara da böyle yansıdı.