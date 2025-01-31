Çağlayan'da CHP tiyatrosu! Canlı yayına girince biber gazından etkilenmiş gibi yaptılar | Video
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesi alındı. İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'nde toplanan CHP'liler ise adeta tiyatroya soyundu. Önce polise saldıran CHP'liler daha sonra ise canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı. O anlar kameralara da böyle yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:57
00:24
00:25
00:14
00:32
04:16
Özlem Doğaner | Enflasyonla mücadelede kritik aylar 30.01.2025 | 16:41
03:42
Bercan Tutar | Trump’ın yol açtığı ‘kültürel tsunami’ 30.01.2025 | 16:39
58:15
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: "Türk yargısına kimse ayar veremez" | Video 30.01.2025 | 16:38
01:53
04:19
Okan Müderrisoğlu | “One minute!” demenin tam zamanı! 30.01.2025 | 16:28
03:46
Salih Tuna | Biz bu zekânın neresindeyiz? 30.01.2025 | 16:26
07:02
Yavuz Donat | ‘Sahadan’ sıcak notlar 30.01.2025 | 16:24
03:51
Mahmut Övür | İmamoğlu’nun Mansur Yavaş açmazı 30.01.2025 | 16:21
02:43
Haşmet Babaoğlu | Bu mutfakta kavga çıkar 30.01.2025 | 16:18
10:20
MSB duyurdu: "Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 30.01.2025 | 12:37
00:51
01:04
00:44
03:50
Melih Altınok | İmamoğlu sonunda başardı! 29.01.2025 | 16:35
03:30
Salih Tuna | İnce dönüyor, o dönemiyor! 29.01.2025 | 16:33