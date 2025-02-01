Başkan Erdoğan: İzmir CHP’nin elinde en perişan dönemini yaşıyor

YEDİLER, İÇTİLER, DAĞILDILAR

Peki, buradan size ve tüm İzmirlilere soruyorum: Topunun birden İzmir'e tırnak ucu kadar bir faydası, hizmeti dokundu mu? Var mı bu Genel Başkanlar şehrimize şunları şunları kazandırdı diye üç beş başlık sayabilecek birisi? Yok. Çünkü yapılan hiçbir şey yok. Belki geride hiçbir eser, hiçbir hizmet bırakmadılar. Ama her İzmir'e gelişlerinde yediler, içtiler, dağıldılar. Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyete en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirası yediye tayfa vermektedir.

CHP'yi ve ona oy verenleri, bu proje ürünü istismar siyasetinden kurtarmak, İzmir'in kurtuluşunu, ülkenin istiklaliyle bir tutan ecdada da gazinin hatırasına da demokrasimize de yapılacak en büyük hizmet olacaktır. Biz her kesimden insanıyla 85 milyonun tamamına olan sevgimizi, muhabbetimizi, eser ve hizmet siyasetiyle göstermiş bir partiyiz.

Artık, 22 yıl geride bırakan iktidarlarımız döneminde yaptığımız işler, bırakınız bir önceki aynı süreyi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 5 katı, 10 katıdır. Ancak insan fıtratı sahip olduğu imkanları nasıl elde ettiğini bir süre sonra unutmaya, sanki hep varmış gibi hissetmeye meyyaldir. Bunun için bize düşen vazife her fırsatta ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri, vatan topraklarının her karışına yaptığımız yatırımları hatırlatmaktır.

Nitekim İzmir'e de son 22 yılda günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 16 milyar lira, eğitimde 69 milyar lira, gençlik ve sporda 11 milyar lira, sosyal yardımlarda 145 milyar lira, sağlıkta 45 milyar lira, çevre ve şehircilikte 186 milyar lira, ulaşımda 245 milyar lira, tarım ve ormanda, tarımsal hibe destekleri dahil, 121 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 46 milyar lira, enerjide, kamu ve özel, toplam 326 milyar lira, kültür ve turizmde 7 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte, teşviklerle birlikte, toplam 58 milyar lira yatırımı hayata geçirdik.

İzmir'e 4 yeni devlet üniversitesi kurduk. İkisi stadyum olmak üzere toplam 115 adet spor tesisi inşa ettik. Toplam 4 bin 906 yataklı 47 hastane ve ek binalar dahil 132 sağlık tesisi yaptık. İzmir Şehir Hastanemiz 2060 yatağıyla 1 yıldan beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Dikili Devlet Hastanemizi 50 yatağıyla önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Selçuk Devlet Hastanemizi 50 yatağıyla, Buca Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi ise 70 ünitesiyle yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Ayrıca 800 yataklı Tepecik Şehir Hastanemizi yatırım programımıza aldık.

TOKİ kanalıyla İzmir'de toplam 25 bin 164 konut projesini hayata geçirdik. İzmir'deki 5 Millet Bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerleriyle ilgili çalışmalar çeşitli safhalarda sürüyor.

Karayollarında, İzmir'in 2002 yılında 431 kilometre olan bölünmüş yol mesafesini 977 kilometreye çıkardık. Uzunluğu 55,5 kilometre olan İzmir çevre yolunu etaplar halinde tamamlayıp Konak Tüneli'ni de açarak şehir içi trafiğini rahatlattık.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nu inşa ederek yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu açtık. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik. Demiryollarında İzmir'in trafik sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN şehrin kuzeyindeki Aliağa'dan, güneyindeki Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergahta şu anda hizmet veriyor. Yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattımızı inşallah 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile bu bölgeyi lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürdük. Adnan Menderes Havalimanımızı yenileyip kapasitesini artırarak 2002 yılında 2,3 milyon olan yolcu trafiğini 2004 yılında 11,5 milyonun üzerine çıkardık.

Deniz yolunda, İzmir-Yeni Foça Yat Limanı'nı açtık. Özdere, Dikili, Çeşme-Şifne, Çeşmealtı ve Şakran'da 5 yeni yat limanı için etüt proje hazırlıyoruz.

Su ve sulama yatırımlarında son 22 yılda şehrimize 8 içme suyu tesisi, 52 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, barajlar, yeraltı depolama tesisleri gibi toplam 225 tesis inşa ettik. İzmir'e 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 5 teknopark, 101 araştırma geliştirme merkezi ile 25 tasarım merkezi kurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 2 bin 930 özel sektör projesinde 328 milyar lira yatırım gerçekleştirerek, 111 bin kişilik istihdam sağlandı. Şubat ayında Çeşme'ye, seneye de Karaburun'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz.

Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle önümüzdeki yıllarda İzmir'e her alanda çok daha fazla eser ve hizmet kazandıracağız. Sizlerden bunları her İzmirli kardeşimize anlatarak tamamen yalan ve talanın kılıfı haline dönüşen istismarcı, ideolojik söylemler yerine eser ve hizmet siyasetine yönelmelerini sağlamanızı istiyorum. Bunu başardığımızda, milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına kadar İzmir'in tüm temsili mevkilerde bulunan AK Parti bayrağını dalgalandıracağımızdan ben şüphe duymuyorum. Böylece bu şehirle ilgili oluşturulmaya çalışılan haksız algıları, seviyesiz yakıştırmaları, temelsiz önyargıları da ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. İzmir'e ve sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

İzmir'i temsil etmeyi beceremeyenler bu şehrin, ülkenin içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadelelere kayıtsız bir yer olduğu intibaını vermek için de özel bir gayret sergiliyorlar. Halbuki İzmir, yıllarca mazlumların derdiyle dertlenmiş, yüreğini de toprağını da onlara açmış bir şehirdir. Osmanlı'nın son döneminde, Ege'nin muhtelif yerlerinde, Balkanlardan, Kafkaslardan, diğer yerlerden evlerini terk edip gelmek zorunda kalan yüz binler, milyonlar önce İzmir'e sığınmıştır. Bir kısmı ülkenin başka yerlerine gitse de önemli bir bölümü de İzmir'i kendine yeni vatan olarak seçmiştir. Aynı şekilde ülkemiz içinde nüfus hareketlerinin çok arttığı dönemlerde İzmir, Mardin'den Erzurum'a, Konya'dan Kars'a, Afyon'dan Ağrı'ya, Sivas'tan Balıkesir'e kadar pek çok farklı şehirden insanın yeni yuvası olmuştur.

Gerisinde nice acı hikâyeleri, nice umut arayışlarını barındıran böylesine bir demografik zenginliğe sahip İzmir'in gündemini Türkiye'den ayrıştırmaya kalkmak en hafif tabiriyle gaflettir. Küresel ve bölgesel gelişmelerin hepsi ülkemizin bugünkü konumunu ve gelecekteki hedeflerini yakından ilgilendiren mahiyete sahiptir. Dolayısıyla Türkiye olarak kendimizi hiçbir meselenin dışında tutmamız, hiçbir hadiseye duyarsız kalmamız mümkün değildir. Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye'deki devrime, Balkanlardaki gerilimlerden Afrika'daki anlaşmazlıklara, Akdeniz'deki enerji ve etki çekişmelerinden Kafkasya ve Orta Asya'daki arayışlara kadar her konu bizim gündemimizdedir, öyle olmak mecburiyetindedir. Hatta bu listeyi Antarktika'da araştırma istasyonu kurmaktan uzaya çıkma çalışmalarına kadar çok daha geniş bir alana teksif edebiliriz. Daha savunma sanayinden, imalat sektörüne, turizmden lojistiğe kadar iddia sahibi olduğumuz pek çok başlığı saymıyorum bile.

Geçmişte Türkiye dünya yönetim sisteminin yeniden kurulduğu kritik dönemlerde karar vericilerin vizyonsuzluğu sebebiyle maalesef hakkı olan yerlere gelememiştir. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası ve 1970'li, 1990'lı yıllarda bu üzüntü verici hakikati tekrar tekrar yaşadık. Ama artık hem altyapısı hem yönetim anlayışıyla eski Türkiye yok. Bugünkü kalkınma seviyemizi, bölgesel gücümüzü, küresel etki alanımızı geçmişle mukayese etmeye kalkmak bile ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur.

Yalan yanlış sosyal medya üfürükleriyle eskiye yüceltmeye çalışan gururun amacı umutsuzluğu körüklemektir. Merhum Cemil Meriç, "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır" diyor. Velhasıl, bunlar kâğıt üzerinde kökenleri ve inançları ne olursa olsun, ülkelerini hiçbir zaman vatan olarak içselleştirmemiş, kalpleri ve gözleri hep dışarıda olan mankurtlardır.

Emperyalistlerin sinsi ve aşağılık oyunlarında rol almayı ülkelerine hizmet etmeye yeğleyenlerden Türkiye'ye hayır gelmez. Halbuki bizim inancımızda umutsuzluk neredeyse küfre eşdeğer görülür. Üstelik bizim umutlu olmak için çok sebebimiz var. Her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olunuz bu geçici bir dönemdir. İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz zaten gayet olumlu seyrediyor. Ekonomik programımız hedeflerimize ulaştıkça sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız. Ülkemizin bölgesel ve küresel güç konumunu tahkim ederek, Türkiye yüzyılını inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Elbette önümüzde yapmamız gereken çok iş, çözmemiz gereken çok sorun, aşmamız gereken çok engel var. Dünyanın en kadim coğrafyasının en gözde yerine sahip olup da dikensiz gül bahçesi misali bir hayat tasavvur etmek gerçekçi değildir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hemen her ülkenin gönlünde bu topraklara sahip olma isteğinin yattığından hiç şüpheniz olmasın. Kimileri bunu dilendiriyor ama gönülde yatan aslanı biz çok iyi biliyoruz. Bunun için de ülkemize vatan topraklarıyla, devletiyle, insanıyla tüm kazanımlarıyla sıkı sıkıya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunu beceremeyen toplumların nasıl acılar çektiğini, hangi zillete maruz kaldığını işte sizlerde görüyorsunuz.

Türkiye'yi aynı duruma düşürmek için içerden ve dışardan yapılan sabotajları, kurulan tuzakları, sergilenen ihanetleri birer birer savuşturarak bu günlere geldik. Allah ömür verdiği müddetçe de milletimizle birlikte Türkiye'nin bu dik duruşunu, bu amansız mücadele kararlılığını hep sürdüreceğiz. İzmir'in önümüzdeki dönemde bu mücadeleye, tarihine ve şanına layık bir katkı vereceğine inanıyorum.

Bu duygularla bir kez daha İzmir, Ardahan ve Yozgat il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, teşkilatlarımıza bugüne kadar emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, yeni görev alan kardeşlerime başarılar diliyorum.