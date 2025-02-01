Başkan Erdoğan: "İzmir CHP'nin elinde en perişan dönemini yaşıyor" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'in CHP yönetiminde tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan dönemini yaşadığını dile getiren Başkan Erdoğan, "İzmir'in hemen tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek ve şehri yaşanılır kılmak olanlar maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'in su basıyor, umurlarında değil. Rüzgâr kımıldasa, İzmir yaşanmaz hale geliyor." ifadelerini kullandı.
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